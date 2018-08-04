​Жительница Ханты-Мансийска получила более 700 тысяч рублей компенсации за аренду квартиры, в которой не жила

Жительница Ханты-Мансийска — специалист одного из предприятий города, для получения компенсации за аренду квартиры заключила со своим знакомым фиктивный договор о найме.

С мая 2016 по май 2018 года женщина собственноручно изготовляла расписки, подтверждающие ежемесячные расходы за аренду жилья. Организация перечислила ей более 700 тысяч рублей.

Мошенницу вычислили, меру наказания ей определит суд.