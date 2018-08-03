Сургутские чиновники расслабятся в дорогих креслах

Сургутская администрация заказала офисные кресла на 2,3 миллиона рублей. Соответствующая заявка была размещена на сайте госзакупок. Непосредственным заказчиком выступило хозяйственно-эксплуатационное управление.

Согласно документам, администрации необходимо четыре кресла руководителя цвета выбеленного дума с бежевой обивкой из экокожи и каркасом из фанеры. Также требуется еще 26 таких же кресел, но с обивкой черного цвета. Каждое обойдется бюджету в 56 тысяч рублей. В интернет за такую сумму можно найти кресла с каркасом из дерева и обивкой натуральной кожи.

Вдобавок к этому, городским чиновникам понадобилось 50 кресел по 12 тысяч рублей каждое. Они должны черного цвета и сделаны все из той же фанеры и с обивкой из износоустойчивой ткани.