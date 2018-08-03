​На сайте ФНС России размещены первые сведения, ранее относившиеся к налоговой тайне

На сайте ФНС России размещены сведения, которые раньше относились к налоговой тайне. К ним относятся данные о среднесписочной численности работников юридических лиц, специальных налоговых режимах, применяемых компаниями, а также об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря прошлого года.

Размещение таких сведений стало возможным благодаря поправкам, внесенным в статью 102 Налогового кодекса РФ.

Размещение указанной информации поможет налогоплательщикам выбирать надежных партнеров для успешной деятельности.