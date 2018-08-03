С 7 по 10 августа в Сургуте пройдет третий этап акарицидных обработок территорий города. Таким образом, будут обработано 35 зон, в числе которых городские парки и скверы, закрытые кладбища, а также береговые зоны реки Чёрная и от СОТ «Кедр» до базы «Снежинка».

Препарат, которым будет проводится обработка безопасен для здоровья людей, но во избежание аллергических реакций, горожанам рекомендуют на три дня воздержаться от посещения лесов и мест массового отдыха. А тем, кто собирает дикоросы — от их сбора в течение 40 дней.

Отметим, что по данным Роспотребнадзора Югры, в этом году клещи проявляют большую активность, чем в прошлом.