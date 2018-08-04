Условия содержания 150 собак, забранных из отлова местными волонтерами, проверит Госветнадзор Сургута

В Сургуте зоозащитники забрали из отлова уже более 150 собак. Небольшую часть из них отправили волонтерам в другие города, другие ждут своих хозяев на домашних передержках или в вольерах на дачных участках.

В четверг, 2 августа, в администрации состоялась пресс-конференция, на которой обсуждалась проблема бродячих животных в городе.

С начала этого года силами службы отлова пойманы 1073 хвостатых. 36 из них вернули хозяевам, 184 — отдали волонтерам, остальные были усыплены.

О том, что городские зоозащитники забрали огромное количество собак из отлова, чиновникам известно.

«От ИП Давлетова нами запрошены все акты-приема передачи животных волонтерам, — рассказал заместитель департамента городского хозяйства Константин Карпеткин. — Ветслужба будет проверять, как содержатся эти собаки, выполнили ли зоозащитники все требования (чипирование, прививки и так далее). Если условия будут хуже, забрать животных мы не сможем, но в таких случаях предусмотрено административное наказание».

Чиновник подчеркнул, что на текущий момент нет законодательного права отказать в выдаче большого количества животных одному человеку. Но в городе будет создан так называемый черный список людей, которым нельзя отдавать четвероногих из-за их халатного отношения. Но документ сформируется не сразу, а по прошествии как минимум года. «Забрать животное и выпустить его за воротами уже не получится», — уверяет Карпеткин.

Сейчас в отлове собак усыпляют через десять дней, если у них есть признаки болезни. «Осмотр и заключение дают приглашенные по договору ветеринары. Сейчас это врачи из ИП Байрамгалин и ветклиники «Доктор Айболит», — говорит главный государственный инспектор Сургута Александр Саломатин. При этом отмечая, что работу ветврача очень сложно проверить, так как вскрытие приговоренных животных не проводится.

По сути, получается, что все бродячие собаки имеют какие-либо заболевания, так как на текущий момент тех, кого не спасают волонтеры (а они забирают и больных), усыпляют поголовно.

Как сообщили специалисты Ветнадзора, предпринимателя, который сейчас занимается отловом бродячих животных в городе, уже несколько раз проверяли. Последняя инспекция проводилась 23 июля. К содержанию и к кормлению животных, а также к способу их умерщвления, замечаний не было. Претензии возникли только относительно дезинфекции клеток. Давлетову выдали предписание об устранении замечаний.