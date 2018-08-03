На развитие детских поликлиник в Югре направят более 64 миллионов рублей

64,5 миллиона рублей из федерального бюджета выделено на развитие детских поликлиник в Югре. Данные средства будут затрачены на развитие материально-технической базы детских отделений и поликлиник округа.

«Национальная стратегия действий в интересах детей позволила консолидировать усилия вокруг этой темы органов власти всех уровней. Государство системно решает задачи, обеспечивающие интересы детей. В ходе Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей президент Владимир Путин призвал: «принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие», - заявила губернатор Наталья Комарова на заседании правительства Югры.

В ходе реализации государственной программы планируется снижение показателя младенческой и детской смертности. По итогам 1 полугодия 2018 года Югра занимает 7 место среди всех регионов России с наименьшей младенческой смертностью.

Кроме того, в ходе мероприятий для 19 медицинских организаций будет приобретено 34 аппарата ультразвуковой и иной диагностики. Также часть средств будет направлена на изменение архитектурно-планировочных решений — регистратуры детских поликлиник будут соответствовать современным требованиям.