Сургутский район выиграл суд у «Газпрома»

Сургутский район выиграл суд против «Газпром Переработки» из-за пятикилометровой зоны минимальных расстояний от конденсатопровода нефтегазовой корпорации. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой во время пресс-конференции.

Он отметил, что в зону, которая была установлена в мае 2017-го года, попало свыше двух тысяч земельных участков. Это не только жилые дома и дачи, но и объекты капитального строительства, принадлежащие муниципалитету. Соседство с трубопроводами не давало людям возможности в полной мере распоряжаться своей собственностью – на участках запрещалось любое капитальное строительство.

«Нам удалось доказать в суде, что та зона минимальных расстояний, которую установил Росреестр, является незаконной. Многие соцобъекты и кооперативы попадали под эту зону. Из-за этого поселения Ульт-Ягун, Тром-Аган, Сайгатина, Солнечный и множество СНТ и ДНТ не могли в полной мере развиваться. Надеюсь, что эти ограничения будут устранены и люди смогут распоряжаться земельными участками, домами, а отсутствие своего рода обременения сделает эти территории более привлекательными для инвесторов. Никто из наших партнеров не пошел бы работать на эту территорию, если бы она оказалась закрытой для застройки», - разъяснил ситуацию Андрей Трубецкой.

Постановление суда вступит в силу примерно через неделю. У ответчика, «Газпром переработки», будет месяц на то, чтобы обжаловать решение арбитража.

Напоминаем, что ранее суд против Росреестра и «Газпром Переработки» также выиграла администрация Сургута.