Госдума будет обсуждать пенсионную реформу с экспертами

В третьей декаде августа в Госдуме планируются парламентские слушания с участием экспертного сообщества по вопросу о повышении пенсионного возраста, передает «Интерфакс» слова председателя Госдумы Вячеслава Володина. Это связано с подготовкой соответствующего законопроекта ко второму чтению.

«Принятие такого решения вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению», - сказал Володин журналистам в пятницу.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, спикер обсудил вопрос о проведении 21 августа больших парламентских слушаний с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

«24 сентября мы установили датой окончания сбора поправок. С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах. Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии», - пояснил Володин.

Ожидается, что в слушаниях примут участие депутаты Госдумы, представители законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, институтов гражданского общества, эксперты и представители правительства РФ.