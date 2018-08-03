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Госдума будет обсуждать пенсионную реформу с экспертами

В третьей декаде августа в Госдуме планируются парламентские слушания с участием экспертного сообщества по вопросу о повышении пенсионного возраста, передает «Интерфакс» слова председателя Госдумы Вячеслава Володина. Это связано с подготовкой соответствующего законопроекта ко второму чтению.

«Принятие такого решения вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению», - сказал Володин журналистам в пятницу.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, спикер обсудил вопрос о проведении 21 августа больших парламентских слушаний с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

«24 сентября мы установили датой окончания сбора поправок. С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах. Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии», - пояснил Володин.

Ожидается, что в слушаниях примут участие депутаты Госдумы, представители законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, институтов гражданского общества, эксперты и представители правительства РФ.


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Сегодня в 14:51, просмотров: 58, комментариев: 0


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