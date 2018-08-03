Сургутский аэропорт в 10 раз встретил миллионного пассажира

В Сургутском аэропорту уже в 10 раз встретили своего миллионного пассажира. Это случилось в четверг, 2 августа, что почти на две недели раньше прошлогоднего результата – тогда юбилейную отметку воздушная гавань достигла 15 августа.

В этот раз миллионным пассажир стала Татьяна Голованова, которая собиралась лететь самолетом авиакомпании UTair в Краснодарский край на отдых с мужем и двумя детьми. В качестве подарков она получила памятные сувениры, сертификат на годовое бесплатное обслуживание в зале повышенной комфортности Priority Pass и сертификат на бесплатный перелет рейсами Utair по одному из направлений маршрутной сети авиакомпании.

«Особенно приятно, что с каждым годом день, когда мы провожаем миллионного пассажира, наступает все раньше и раньше. Если в самом начале это происходило зимой и осенью, то уже второй год аэропорт достигает юбилейной отметки пассажиров в августе. – отмечает первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей Прийма. – Важно и то, что, если в прошлом году мы достигли рекордных показателей по пассажиропотоку – больше 1,7 миллиона человек – благодаря обширной программе перевозок из Норильска, то в этом году мы без этой программы встречаем миллионого пассажира раньше».

В этом году партнеры сургутского аэропорта среди авиакомпаний расширили программу перевозок и географию перелетов. Так, Utairввел ежедневные рейсы в Сочи, международные рейсы в Минск и Ереван.

«Аэропорт Сургута — один из важнейших хабов авиакомпании. Utair регулярно развивает авиасообщение для жителей региона с ключевыми городами России и других стран мира. В июне авиакомпания открыла 3 новых направления из Сургута — в Грозный, Ереван и Минск. Utair продолжит сотрудничество с аэропортом и скоро анонсирует новый рейс в Пермь», — добавил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Напомним, ранее в сургутском аэропорту открылся зал повышенной комфортности, который позволил увеличить посещаемость аэропорта.