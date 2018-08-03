​Житель Москвы стал самым молодым бонусным миллионером

Житель Москвы, держатель молодежной карты Сбербанка,получил миллион бонусов СПАСИБО программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» по акции «Спасибомания». Как сообщил участник, он состоит в группе Сбербанка «СберКот», содержащей полезные советы по управлению личными финансами, где он и узнал о «Спасибомании». В настоящий момент в акции приняло участие более 1,1 миллиона пользователей.

Акция построена по принципу настольной игры «бродилки» с кубиком — после броска виртуального кубика «фишка» участника передвигается по клеткам, на которых спрятаны различные призы и подарки от партнеров. Пользователь может либо менять бонусы на броски, либо получать броски за выполнение специальных заданий. В качестве возможностей заработать броски участники получают задания выполнить определённые действия по кредитной или дебетовой карте Сбербанка.

«Мы в “Спасибо от Сбербанка” внедряем элементы геймификации, так как в игровом формате акции становятся гораздо привлекательнее как для участников, так и для партнеров программы, — комментирует Генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев. — После успеха первой “Спасибомании” мы увеличили количество партнеров, дали возможность участникам акции получать еще больше скидок, сделали карту более наполненной призами. При этом в случае наших акций “миллионером” может стать и держатель молодежной карты».

Акция «Спасибомания» стартовала 13 июня и продлится до 31 августа 2018 года включительно. Для участия необходимо быть участником бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» и пройти простую регистрацию на сайте game.spasibosb.ru.

Заработанные бонусы участник сможет использовать как скидку при оплате товаров и услуг у партнеров программы «Спасибо от Сбербанка». Бонусами СПАСИБО можно оплатить до 99% суммы чека у партнеров программы. Помимо покупок у партнеров пользователь может списывать бонусы СПАСИБО на оплату путешествий — авиабилетов, оплату отелей или ж/д билетов — или на билеты на концерты или другие мероприятия, которые доступны на портале «Впечатления» .

Подробнее о «Спасибомании» читайте на странице акции .

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