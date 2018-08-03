Сбербанк выяснил, что летом россияне тратят на одежду 2000 рублей в месяц

В июле 2018 года россияне на 13 % чаще, чем в июне, покупали одежду и на 12 % реже — обувь.

Благодаря сезонным скидкам средний чек за этот же период уменьшился на 8 % в сегменте одежды и на 3 % — в сегменте обуви.

Выручка магазинов одежды выросла за месяц на 3 %, а продавцов обуви — снизилась на 14 %.

Средний чек в сегменте одежде составил 2000–2100 рублей, а в сегменте обуви — 1600–1700 рублей.

Дочерняя компания Сбербанка «Платформа ОФД» провела анализ* потребительского поведения россиян в период летних скидок на одежду и обувь в российских магазинах.

Исследование продаж fashion-индустрии за июнь и июль 2018 года показало, что благодаря сезонным скидкам и спецпредложениям число покупок в сегменте одежды выросло за месяц на 13 %, а средний чек — уменьшился на 8 %. Продажи обуви, наоборот, продемонстрировали снижение по числу покупок на 12 %, а средний чек здесь стал меньше на 3 %.

Выручка магазинов, продававших одежду, выросла за месяц на 3 %, в то время как у продавцов обуви наблюдалось снижение на 14 %.

В июле средний чек в сегменте одежды составлял 2000–2100 рублей (выше всего в Камчатском крае, Магаданской области, Москве и Санкт-Петербурге — более 3,6 тыс. руб.). В сегменте обуви этот показатель оказался на уровне 1600–1700 рублей (выше всего в Санкт-Петербурге, Калужской, Сахалинской и Томской областях — более 2,6 тыс. руб.).

Лидерами по объему продаж одежды и обуви стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская область и Республика Татарстан.

На первом месте по популярности покупок в сегменте одежды были брюки и джинсы. Следом идут рубашки, футболки, платья, блейзеры и шорты-бермуды. Из обувной продукции чаще всего покупали женские туфли, сандалии, босоножки, мужские полуботинки и женские высокие кеды.

Алексей Баров, генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД»:

«В период с середины лета, как правило, в магазинах fashion-индустрии скидки достигают 70 % и более, проводятся акции из серии “три по цене двух“ и делаются другие бонусные предложения. За годы таких сезонных распродаж уже сложилась потребительская привычка к покупкам в период летних скидок. Ритейлеры, в свою очередь, учатся более интенсивно работать с поведением покупателя и комплексно анализировать данные о продажах. Все это помогает поддержать спрос на ассортимент в условиях сезонного спада, а по ряду товаров — нарастить объем продаж. Нужно отметить, что этим летом на продажи в fashion-сегменте позитивный эффект оказал и чемпионат мира по футболу — особенно в городах, принимавших матчи мундиаля».

*Анализ проведен на основе обработки официальных данных о продажах, поступающих с более чем 600 тыс. аппаратов контрольно-кассовой техники по всей стране.

(Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481)