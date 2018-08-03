В Тюменском районе в этом году бизнес реализует 17 инвестпроектов. На два больше, чем в прошлом

17 инвестпроектов, создающих более 500 рабочих мест в самых разных производственных сферах, будут реализованы в этом году предпринимателями в Тюменском районе Тюменской области. Об этом глава муниципального образования Светлана Иванова рассказала врио губернатора Александру Моору во время его рабочей поездки в муниципалитет. По словам Ивановой, основные инвесторы - это средний и малый бизнес. Но есть и подразделения крупных российских компаний. Например - ООО «ДорХан 21 век-Тюмень», которое сегодня ведет строительство производственного комплекса по изготовлению подвижных ограждающих конструкций в поселке Московский. Ранее тюменское подразделение этой крупной российской компании арендовало площади, а сейчас строит собственные производственные помещения. С вводом их в эксплуатацию возрастет и число рабочих мест.

На этой стройплощадке и побывал глава региона.

Генеральный директор предприятия Олег Ефремов рассказал, что сейчас на инвестиционной площадке возведены два производственных здания. Закончены работы по обшивке каркаса первого корпуса сэндвич-панелями, смонтированы крыша и окна. Ведутся работы по обшивке второго здания - административно-бытового комплекса.

К концу сентября на участке должны быть построены производственные и складские помещения первой очереди, их площадь составит 2 880 кв. м. На территории производственно-складского комплекса будут расположены офис, шоу-рум, демонстрационный зал промышленного оборудования. Позже предприятие планирует приступить к строительству второй очереди производственно-складского комплекса площадью 1440 кв.м. Чтобы инвестор смог реализовать этот проект, муниципальные власти и Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» оказали содействие в поиске и получении в аренду земельного участка.

«Это крупная компания, которая имеет представительства и производства в разных регионах, в том числе и в Тюменской области. И, наверное, её руководство могло выбрать для себя какую-то другую территорию, если бы не было активной позиции администрации Тюменского района и нашей совместной работы по предоставлению пакета поддержки. Компания реализует проект за счёт собственных средств, не использует кредиты, уверенно стоит на ногах и подаёт очень хороший пример другим предпринимателям. Дает сигнал, что инвестировать в Тюменскую область и Тюменский район очень выгодно и удобно», - прокомментировал реализацию инвестпроекта Александр Моор.