​В Югре действуют мобильные пункты, где можно бесплатно пройти тест на ВИЧ

Жители Югры могут узнать свой ВИЧ-статус анонимно и бесплатно в мобильных пунктах, организованных специалистами Центра СПИД в медицинских учреждениях, многофункциональных и торгово-развлекательных центрах. Также на местах работают бригады сотрудников с до- и послетестовым консультированием.

Таким образом, человек получает возможность узнать подробно о необходимых действиях, в случае если результат теста положительный. Кроме того, пациентам оказывают психологическую помощь.

Кстати, сама процедура теста безболезненна, исследуемый объект — слюна. Результат станет известным уже через 20 минут.

Подробную информацию о работе площадок тестирования на ВИЧ можно узнать по телефону 8(3462)33-09-09 и на сайте www.aids-86.info.