Реконструкция аэропорта Сургута опять откладывается

В ближайшие три года реконструкции сургутского аэропорта не будет. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургута» Сергей Прийма. По его словам, на реализацию проекта реконструкции требуется много времени.

«Если говорить о каком-то более или менее обозримом периоде, скажем, до трех лет, то никакого расширения помещений аэровокзала не планируется. Любая большая работа начинается с того, что ведется поиск инвестора, разработка проекта и его утверждение. – отмечает Сергей Прийма. – Сейчас мы находимся в нулевом цикле, поэтому в ближайшее время дальше идеи и проработки вариантов финансирования реконструкции дело не пойдет. Поэтому мы сейчас изыскиваем внутренние резервы и стараемся своими силами расширять те площади, которые у нас есть».

По информации администрации аэропорта, в этом году воздушная гавань ожидает пассажиропоток на уровне 1,7-1,8 миллиона человек, что в три раза больше чем в 2001 году - когда в аэропорту Сургута произошла последняя значительная модернизация, которая позволила увеличить пропускную мощность основного зала до 600 человек в час, а международного сектора - до 150 человек в час.

«Пока проблему удается решать. Прежде всего – с помощью технологий: системы самостоятельной регистрации, обновленного сайта, который в режиме реального времени информирует пассажиров и встречающих о прибытии и отправлении воздушных судов и является отличной площадкой для получения обратной связи, - пояснял ранее генеральный директор ОАО "Аэропорт "Сургут" Евгений Дьячков. -

Второй инструмент – логистика. Мы внедрили новые схемы трансферной перевозки – и пассажиров, и багажа. Они позволяют людям быстрее проходить предполетные формальности. Проработали оперативные схемы размещения в гостиницах для пассажиров, чьи рейсы по тем или иным причинам задерживаются".

Кстати, с 2016 года Сургутский аэропорт начал функционировать как трансферный транспортный узел, что также повлияло на рост пассажиропотока. Предприятие планирует развивать данное направление деятельности.