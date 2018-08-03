Журналисты The New York Times приедут в Югру, чтобы увидеть плавучую поликлинику

Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» проводит обследования югорчан живущих в удаленных и труднодоступных поселениях. Она действует с начала июня, м за первый месяц работы больница на воде приняла 1800 пациентов.

Уникальный опыт окружных врачей заинтересовал журналистов The New York Times, и в августе они планируют приехать в Югру, чтобы после рассказать миру о проекте.

Напомним, на борту судна предусмотрены 19 медицинских кабинетов, малая операционная, а также четыре аппарата лучевой диагностики, в числе которых цифровой флюорограф, цифровой маммограф, дентальный и передвижной рентгенологический аппараты.

Врачебная бригада – специалисты различных направлений. Медицинское обслуживание производят терапевт, хирург, невролог, врач-узист, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, врач-рентгенолог, гинеколог, кардиолог, врачи общей практики и медицинские сестры.