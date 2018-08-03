​Apple Pay стал доступен держателям карт Сургутнефтегазбанка

Держатели карт, выпущенных Сургутнефтегазбанком, получили возможность пользоваться Apple Pay – легким, безопасным и личным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью ApplePay можно с iPhoneSE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch. Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта.

При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: http://www.apple.com/ru/apple-pay/

Сургутнефтегазбанк (www.sngb.ru) – универсальная кредитная организация. Участник системыстрахованиявкладов. Банк представлен 20 структурными подразделениями в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, городах Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Ленинградской области. На 01.07.2018 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 234,0 млрд руб., величина собственных средств - 10,2 млрд руб.

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердилорейтинг кредитоспособности Сургутнефтегазбанку на уровне ruA+. Поддержку рейтингу оказали сильные конкурентные позиции банка в основном регионе присутствия – ХМАО-Югре (банк занимает в регионе 1-ое место по величине активов, также развитую корпоративную и розничную клиентскую базу).

В комплекс обслуживания частных и корпоративных клиентов входит более 400 видов услуг. Банк предлагает программы на приобретение квартир в готовых и строящихся объектах недвижимости, а также жилья за городом и парковочных мест. Предприниматели могут воспользоваться в СНГБ кредитом «Бизнес-Недвижимость» и приобрести в собственность коммерческую недвижимость. Особое внимание банк уделяет развитию дистанционных сервисов обслуживания клиентов. С новым мобильным приложением СНГБ Онлайн клиенты банка имеют возможность совершать операции в любой точке мира.

(АО БАНК «СНГБ». Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016 г.)