СНГБ предлагает принять участие в программе лояльности и вернуть до 10% от покупок бонусами

В СНГБ продолжаются летние акции по программе лояльности. Принимайте участие и получайте до 10% от потраченной суммы на банковскую карту.

Рассчитывайтесь картой Сургутнефтегазбанка за товары и услуги, получайте за это бонусы и компенсируйте ими свои покупки, бонусы возвращаются деньгами обратно на вашу карту! 1 бонус=1 рубль.

В летний период особенно интересные условия по программе лояльности СНГБ предлагает при покупке спорттоваров, авиа-, ж/д билетов и топлива на АЗС.

Так, при оплате за покупку спорттоваров* до 31 августа 2018 г. кредитной картой банка, начисляется до 10%** от потраченной суммы в виде бонусов, при оплате расчетной картой – 7,5%**. Начисление в прочих категориях - по текущим минимальным уровням, установленным в зависимости от вида карт***.

Чтобы получить повышенный кэшбэк, необходимо выбрать и изменить категорию в личном кабинете программы лояльности.

Подробнее о программе – на сайте https://loyalty.sngb.ru/ .

Организатор акции: АО БАНК «СНГБ» (www.sngb.ru).

*МСС коды: 5941, 7941, 5655, 7032;

**Но не более 3 000 бонусов в месяц.

***Для расчетных карт VISA PLATINUM PREMIUM тарифные планы «Лояльный+», «Премиум Priority Pass» – 1%; для прочих расчетных карт – 0,55%; для кредитных карт VISA PLATINUM PREMIUM тарифные планы «Лояльный+», «Премиум Priority Pass» – 2%; для прочих кредитных карт – 1%;