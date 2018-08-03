​Налогоплательщиков могут освободить от штрафов в случае самостоятельного обнаружения недоплаты

Правительство рассмотрит проект «О внесении изменений в статью 123 Налогового кодекса РФ», согласно которой налогоплательщиков освободят от уплаты штрафов, в случае если они самостоятельно обнаружат и устранят недоплату, пишет «Интерфакс».

Такое решение было принято после дела с «ТАИФ»: группа компаний не причислила вовремя в бюджет НДФЛ, но позже устранила нарушение самостоятельно, представил расчет по налогу без ошибок и не уточнял его впоследствии. Тем не менее, ОАО было оштрафовано за несвоевременное перечисление НДФЛ.

Суды согласились с правомерностью решением налогового органа, в связи с чем компания обратилась в Конституционный суд (КС), который в своем решении отметил, что налоговый агент имеет основания полагать, что именно неуплата налога и пеней влечет отказ в освобождении от налоговой ответственности. При этом просрочка платежей может появиться «в результате упущений организационно-технического характера».

КС разъяснил, что действующие нормы не препятствуют освобождению от налоговой ответственности налоговых агентов, не допустивших искажения налоговой отчетности, если они самостоятельно уплатили необходимые суммы налога и пени при условии, если несвоевременное перечисление ими средств явилось результатом технической ошибки и «носило непреднамеренный характер».