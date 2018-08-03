Зомби бой покончил жизнь самоубийством

Канадец Рик Дженест, более известный как «Зомби бой» благодаря многочисленным татуировкам, покрывающим его тело, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает радиостанция Radio Canada.

Рик Дженест, будучи моделью, стал популярен в 2011 году после того, как снялся в клипе певицы Леди Гаги на песню «Born This Way».

Известно, что свою первую татуировку Дженест сделал в возрасте 15 лет после того, как перенес операцию по удалению опухоли мозга. Прозвище «Зомби бой» появилось именно благодаря этому событию.

Дженест был обнаружен мертвым в среду в Монреале. Предполагается, что мужчина мог испытывать давние психические проблемы. Ему было 32 года.

Леди Гага написала в своем твиттере:

«Самоубийство друга Рика Дженеста, Зомби боя, просто разрушительно. Нам нужно приложить много усилий, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план и стереть стигму, запрещающую нам говорить об этом. Если вы страдаете сейчас, позвоните другу или семье сегодня. Мы должны спасти друг друга».

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