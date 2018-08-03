​Минфин хочет постепенно легализовать продажи алкоголя в интернете

Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в интернете.

Если законопроект примут, то с 1 января следующего года будет разрешена продажа в интернете от производителей и оптовиков тихих и игристых вин, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

С 1 января 2020 года можно будет продавать любую алкогольную продукцию через сеть.

Розничные продажи разрешат только с 2022 года.

Отметим, что сейчас реализация алкоголя через интернет запрещена, но это не останавливает продавцов.