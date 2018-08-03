В субботу в городах Югры пройдет акция для доноров

4 августа в окружной станции переливания крови пройдет акция для доноров. Это традиционное мероприятие, которое устраивают каждый год в первую субботу августа.

Доноры из Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска могут сдать контрольные анализы для выдачи в медицинские организации округа свежезамороженной плазмы (СЗП) крови, заготовленной в 2016-м и 2017-м годах. Сдать анализы можно будет с 08.00 до 12.00.

Больше информации можно получить на сайтах: www.donor-surgut.ru, www.yadonor.ru, www.donor-surgut.ru,