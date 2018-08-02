Компания Apple стоит один триллион долларов

Рыночная капитализация компании Apple превысила один триллион долларов, сообщает «Медуза». В течение небольшого периода времени на торгах цена одной акции компании достигала необходимых для этого 207,05 доллара. Почти сразу после этого она упала до 206,20 доллара.

1 августа Apple опубликовала квартальный отчет, результаты которого превысили ожидания большинства аналитиков. Это привело к росту котировок компании на несколько процентов.

Второй самой дорогой компанией в мире является Amazon. Стоимость онлайн-ритейлера оценивается в 880 миллиардов долларов.