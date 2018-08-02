Российские школьники победили в командном зачете Европейской олимпиады по информатике

Российские школьники одержали победу в командном зачете Европейской олимпиады по информатике, сообщает Министерство просвещения России. Мероприятие проходило в Университете Иннополис в Татарстане.

В олимпиаде приняли участие 80 школьников из 21 страны мира. Первое место заняли семь учеников из России, Болгарии, Армении и Румынии. Три первые строчки заняли ученики 8–9 классов из Москвы Егор Лифарь, Антон Садовничий и Семен Савкин.

Отметим, European Junior Olympiad in Informatics — это соревнования программистов возрастом до 15 лет, организованные по правилам Международной олимпиады по информатике. Команды, сформированные из четырех участников, решают задачи на языках програмирования С++ или Java.