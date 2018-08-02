​В России впервые оправдали мужчину по делу об уклонении от альтернативной службы в армии

Впервые в России вынесен оправдательный приговор в отношении призывника Константина Титова, который не явился к месту гражданской альтернативной службы (АГС).

В мае 2017 года его отправили на службу в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса в Саратовской области. Мужчина туда не явился из-за того, что учреждение не смогло обеспечить его общежитием, которое предусмотрено по закону. На съем жилья денег у него не оказалось после чего он обратился в суд с требованием признать его призыв незаконным.

В это время военкомат передал его документы в следственный комитет, который впоследствии возбудил уголовное дело. Но судья встал на сторону призывника, потому что не увидел у Титова намерения уклониться от службы.