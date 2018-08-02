​Депутаты «Единой России» предложили повысить штрафы за нелегальное предпринимательство в 40 раз

Депутаты партии «Единая Россия» предложили повысить штраф за ведение бизнеса без государственной регистрации до пяти тыс. рублей за первое нарушение и до 20-30 тыс. рублей за второе.

На данный момент сумма штрафа варьируется от 500 до 2000 рублей.

Авторы законопроекта уверены, что текущих штрафов недостаточно, чтобы вывести предпринимателей из тени, так как их размер не повышался уже больше десяти лет.

Противоположную точку зрения высказал первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Он уверен, что штрафами предпринимателей из тени не вывести – они могут лишь «окончательно отбить у населения желание пробовать себя в каком-то деле», отмечают «Известия».