Сургутянин в 2016 году развел на деньги бабушку из Набережных Челнов. Поймали его только сейчас

В середине августа 2016 года сургутянин 1982 года, отсидевший в колонии за незаконный оборот наркотиков, решил обзавестись легкими деньгами.

Мужчина позвонил на один из телефонов Набережных Челнов. Ответила пожилая женщина. Мошенник представился ее внуком и сказал, что попал в ДТП и ему нужно 30 тысяч рублей, чтобы заплатить полицейским.

65-летняя женщина поверила, согласилась передать деньги. Сургутянин удаленно нанял курьера, который за небольшую плату перевел их на электронный кошелек мошенника.

В этом году его поймали. Теперь он снова вернется за решетку — ему грозит пять лет срока.