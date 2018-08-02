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Сургутянин в 2016 году развел на деньги бабушку из Набережных Челнов. Поймали его только сейчас

В середине августа 2016 года сургутянин 1982 года, отсидевший в колонии за незаконный оборот наркотиков, решил обзавестись легкими деньгами.

Мужчина позвонил на один из телефонов Набережных Челнов. Ответила пожилая женщина. Мошенник представился ее внуком и сказал, что попал в ДТП и ему нужно 30 тысяч рублей, чтобы заплатить полицейским.

65-летняя женщина поверила, согласилась передать деньги. Сургутянин удаленно нанял курьера, который за небольшую плату перевел их на электронный кошелек мошенника.

В этом году его поймали. Теперь он снова вернется за решетку — ему грозит пять лет срока.


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Сегодня в 17:48, просмотров: 91, комментариев: 0


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