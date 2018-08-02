Чуть более пяти миллионов стоит благоустройство одного двора в Сургуте

До конца сентября в Сургуте будут благоустроены 17 дворов. В 12 из них работы уже закончены, в остальных ремонт идет полным ходом.

На эти цели в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году будет потрачено почти 88 миллионов рублей из городской, окружной и федеральной казны. Отметим, что до 20 процентов из стоимости преображения будут вносить собственники квартир.

Получается, что благоустройство одного двора в Сургуте стоит чуть более пяти миллионов рублей. За эту сумму жильцы получают ремонт проездов, освещение территорий, скамейки и урны. При этом собственники могут отказаться от одного или нескольких видов работ или дополнить перечень по своему усмотрению. Например, включить в него установку игровых и спортивных площадок, оборудование парковок, организацию спецместа для выгула собак и так далее. В этом случае, конечно, цена вопроса увеличится.