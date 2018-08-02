Югра будет выбирать губернатора Тюменской области из четырех кандидатов

Пять кандидатов заявились на региональные выборы губернатора Тюменской области: Артем Зайцев, Иван Левченко от КПРФ, Александр Моор от «Единой России», Владимир Пискайкин от «Справедливой России», Лариса Шакурова от партии «Социальная защита Тюменской области».

Но последняя фамилия в избирательные бюллетени может и не попасть.

«Период выдвижения завершился, все кандидаты предоставили достаточное количество подписей в свою поддержку, кроме Ларисы Шакуровой, которая предоставила 2 подписи. Сейчас проходит проверка документов, представленных кандидатами, и будет принято решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидата до 8 августа», - рассказал председатель югорского избиркома Денис Корнеев.

На участие в муниципальных выборах в Югре выдвинулось 1494 кандидата, 331 из них - самовыдвиженцы, остальные 1163 – выдвинуты региональными местными отделениями политических партий и общественных объединений.

«На сегодняшний день зарегистрировано 969 кандидатов. Отказано – 18. Наиболее активно выдвигают своих кандидатов парламентские политические партии. К примеру, «Единая Россия» выдвинула своих кандидатов по всем вакантным мандатам, «ЛДПР» выдвинула 150 кандидатов, «КПРФ» – 105, а «Справедливая Россия» - 24. Незначительное количество выдвинуто от иных партий», - уточнил Корнеев.

По словам руководителя окружного избиркома, период выдвижения проходит спокойно. На сегодняшний день ни одной жалобы на действия избирательной комиссии по процедуре выдвижения не поступило.

«Конечно, есть незначительное количество судебных обжалований, но это естественная процедура политической борьбы», - считает Денис Корнеев.