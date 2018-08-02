В сургутской поликлинике вводят технологии бережливого производства

По приказу департамента здравоохранения Югры в окружных медучреждениях вводят бережливые технологии в производство. Одной из клиник, включившихся в реализацию проекта, стала Сургутская поликлиника № 2.

Цель нововведения — повысить удовлетворенность и доступность услуг для пациентов. В поликлинике Сургута был проведен опрос, в ходе которого были отмечены позитивные результаты: организацию работы в клиниках оценили «хорошо» 80 процентов респондентов, 90 процентов пациентов удовлетворены графиком работы, а 85 процентам опрошенных понравились условия пребывания в детской поликлинике.

Исходя из положительной динамики, депзрав Югры организовал «Фабрику идей» в поликлинике № 2 для обмена опытом между медорганизациями. Сотрудники клиники рассказывают коллегам об организационных мероприятиях, выявлении проблем, постановке целей и методах их решения. Кроме того, они делятся собственными результами, отвечают на вопросы в форме диалога и проводят экскурсии по учреждению и рабочим местам персонала.

Так «Фабрику идей» за два месяца посетили 35 специалистов из семи больниц округа.