Увольнения в правительстве Югры принимают характер эпидемии. Высокий пост покидает уже пятый руководитель

Директор департамента строительства Югры Руслан Цыганенко с 4 августа уходит в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Врио руководителя пока будет назначен заместитель директора структуры Рустам Сафин.

Руслан Цыганенко руководил строительным департаментом с апреля 2015 года. В должности замдиректора управления капстроительства. До этого он работал техническим директором в строительной компании ВНСС.

С начала лета это уже пятое увольнение статусного окружного чиновника. За это время свои посты покинули вице-губернатор Павел Сидоров, а без директоров остались департаменты проектного управления, дорожного хозяйства, а также физической культуры и спорта.

Ставки руководителей департаментов промышленности и гражданской защиты населения вакантны более длительное время.