В Югре выберут лучшие компании в туристической отрасли

В Югре стартовал очередной ежегодный конкурс «Лидеры туриндустрии Югры», сообщает сайт управления туризма департамента промышленности округа. Прием документов стартовал 30 июля и продлится до 24 сентября. В конкурсе смогут принять участие компании, работающие в туристической индустрии, гостиницы и СМИ. Допущены будут юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, зарегистрированные в автономном округе в Югре. Лучших будут определять в восьми номинациях:

– «Лучший туроператор по внутреннему и въездному туризму»;

– «Лучшая гостиница (отель)»;

– «Лучшая туристская база»;

– «Лучшее этнографическое стойбище»;

– «Лучшее малое средство размещения»;

– «Лучший экскурсовод (гид), гид-переводчик, инструктор-проводник»;

– «Лучшее телевизионное средство массовой информации в продвижении туризма»;

– «Лучшее печатное средство массовой информации, интернет-издание в продвижении туризма»

В этом году список номинации претерпел некоторые изменения, о которых корреспонденту siapress.ruрассказал главный специалист-эксперт управления туризма департамента промышленности округа Инна Бегденко:

«В этом году мы добавили номинацию «лучшее малое средство размещения», в раньше ее не было. Когда завершится сбор всех заявок, а это конец сентября, конкурсная комиссия департамента промышленности определит лучших в каждой категории. После этого мы объявим победителей, а само награждение пройдет 10 ноября в Ханты-Мансийске во время выставки-ярмарки «ЮграТур-2018».

Победители в каждой номинации помимо дипломов получат также денежные премии в размере 30 тысяч рублей.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте http://www.tourism.admhmao.ru.