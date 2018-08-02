Долги россиян растут в два раза быстрее их зарплат

Потребительские кредиты населению растут быстрее зарплат и сбережений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минэкономразвития. В июне они выросли на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае, а с устранением сезонности – более чем на 20%. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках – до 7,1% (с 7,6 и 7,7% в мае соответственно).

Компании же, напротив, все активнее сберегают: в июне они увеличили вклады в банках на 8,3% в годовом выражении (месяцем ранее – на 6,5%). Выросли и их займы – но только на 2,8% к тому же периоду 2017 г., а с учетом корпоративных облигаций – на 3,3% (после роста в мае на 2,6 и 3,1% соответственно).

Такая ситуация беспокоит Минэкономразвития, которое предлагает ЦБ сделать займы компаниям более выгодными для банков по сравнению с потребительскими.

Вместе с тем, растете и задолженность населения микрофинансовым организациям: по данным Национального бюро кредитных историй, МФО в апреле – июне выдали займов «до зарплаты» на 26,3 миллиардов рублей – на 23,8% больше, чем годом ранее.