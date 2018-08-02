​Россияне могут лишиться показов авторских фильмов, ретроспектив и кинофестивалей

Представители кинотеатров и руководители кинофестивалей обратились в письме к президенту России Владимиру Путину с просьбой изменить ситуацию с новыми правилами показа кино, сообщает «Коммерсантъ».

26 июля Госдума одобрила поправки о проведении фестивалей кино, в 28 июля Совет федерации принял их. Напомним, до сих пор в России по законодательству демонстрировали фильмы без прокатного удостоверения.

Теперь введено определение кинофестиваля, чтобы он состоялся необходимо жюри, конкурсная программа длительностью до 10 дней, а сами фильмы должны быть свежими — выпущенными не более года назад. А в случае, если фестиваль международный (планируется к показу иностранное кино), Министерство культуры будет заранее каждый год принимать решение о его утверждении. Так, в затруднительной ситуации сейчас оказались ретроспективы, спецпоказы, недели кино, фестивали национального фильма и другие мероприятия.

«Что касается международных кинофестивалей, необходимо написать соответствующее заявление в Минкульт: если в программе принимает участие хотя бы один международный проект, включая страны СНГ, то вы автоматически становитесь международным фестивалем. И для вас отменяется получение прокатного удостоверения на все фильмы»,— заявляла глава департамента кинематографии Ольга Любимова «ТАСС».

В свою очередь президент «Кинотавра» Александр Роднянский в своем Instagram заявлял, что получение прокатного удостоверения занимает огромное количество времени и требует серьезных материальных трат, она стала инструментом, позволяющим чиновникам затруднить прокат фильму.

Более 20 представителей индустрии кино выразили свое беспокойство и подписались под письмом, в числе возмущенных кинотеатральная сеть «Каро», председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин и другие. «Под видом благой инициативы законопроект на деле обрушивает многолетнюю культурную, просветительскую и образовательную работу киноиндустрии»,— заявляют они.