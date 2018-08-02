Ремонт дорог в Тюмени выполнен на 80 процентов

В Тюмени ремонтные работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнены на 80%. В настоящий момент заказчик проверяет качество выполненных работ и принимает объекты в эксплуатацию, сообщает главное управление строительства Тюменской области.

На днях завершится ремонт одного из самых загруженных участков дорожной сети областной столицы - 4,5- километровый отрезок объездной дороги «Обход г. Тюмени» между развязками с Московским и Червишевским трактами.

Подрядчик вчера приступил к нанесению разметки.

Ремонт этого участка дороги начался в июле, дорожные рабочие трудились по ночам, чтобы не создавать дополнительных пробок. Колейность полотна устраняли методом холодного фрезерования.

"Верхний слой дороги — щебеночно-мастичный асфальтобетон, который более долговечен по сравнению с другими асфальто-бетонными смесями, и такие дефекты, как отслаивание, образование трещин и колееобразование, в случае применения ЩМА практически не проявляются", - пояснили в областном стройуправлении.

Гарантия нового дорожного покрытия — 4 года. После нанесения разметки с этого участка дороги снимут ограничение по скорости в 70 км/ч, и водители вернутся к привычному автомобильному движению.