Роснефть запустила в эксплуатацию новое месторождение на юге Тюменской области

ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», запустило в промышленную эксплуатацию новое месторождение – Тальцийское. Извлекаемые запасы мсоставляют 11,7 млн тонн нефти, сообщает управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть».

Месторождение расположено в пределах Южно-Пихтового лицензионного участка на территории Уватского района Тюменской области. Нефтегазоносность связана с продуктивными пластами средней юры и неокома. Поисковое бурение в пределах Тальцийской структуры было начато в марте 2005 года. В 2007 году Правдинской ГРЭ пробурена скважина 22П Тальцийская, в результате испытания которой было открыто месторождение нефти.

Эксплуатационное бурение на месторождении планируется вести на двух кустовых площадках, где будет построено 17 скважин. Тальцийское стало 15 месторождением, введенным предприятием в разработку.

Новый актив входит в состав Протозановского хаба и расположен вблизи существующей инфраструктуры одноименного месторождения, что позволяет реализовать планы по его развитию в привязке к единому центру освоения «якорных месторождений». Вовлекая в разработку новые запасы Тальцийского месторождения ООО «РН-Уватнефтегаз» обеспечивает поддержание достигнутых объемов добычи нефти.