В жилом комплексе «4 сезона» появилась услуга бесплатной консультации дизайнера

При покупке квартиры в жилом комплексе «4 сезона», что строится в 39 микрорайоне Сургута, теперь можно проконсультироваться с дизайнером. Каждую субботу и воскресенье один из ведущих дизайнеров интерьера в округе Татьяна Мишагина присутствует в офисе продаж готова ответить на вопросы будущих собственников.

Часто при выборе квартиры мы сталкиваемся с вопросом – как организовать пространство? Дизайнер поможет разобраться. Где лучше разместить детскую комнату, а где родительскую спальню, например. Даст советы и по стилю оформления пространства, исходя из последних тенденций.

— Размышляя о своем будущем жилище, вы сможете сами сформировать пространство и заполнить его близкими вам атрибутами, цветами и вещами, переместив картинку из своей фантазии в реальность. Наша задача — воплотить эту картину и не потерять по пути ни одного важного фрагмента, – отметила Татьяна Мишагина.

Для консультации необходимо предварительно записаться по телефону +7 (3462) 55-05-39 и приехать в оговоренное время в офис продаж жилого комплекса «4 сезона» по адресу Усольцева, 25.