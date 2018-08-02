В Сургуте прошел флешмоб женственности

1 августа на площади у бывшего кинотеатра «Аврора», а вернее у статуи богини Авроры было много красоты. Ведь там собралось около сотни женщин - в длинных платьях, с цветами в руках, с веночками на голове. Проходящие мимо горожане не переставали удивляться, восхищаться и подходить с вопросами «А что у вас за праздник?».

Ответ прост: так в Сургуте проходил 10-й международный флешмоб женственности.

Его основатель Ольга Валяева – автор книг и статей о женственности, семейных взаимоотношениях и воспитании детей. В свой день рождения 10 лет назад она кинула клич: «Девушки, выходите в платьях (как подобает женщинам) на главные площади своих городов и украшайте собой мир!».

В прошлом году мероприятие объеденило девушек из 314 городов и 28 стран. В Сургуте флешмоб проходит в седьмой раз, но он стал самым многочисленным за всю свою историю.

Организатор Оксана Бублий поделилась: «Даже погода нас не остановила. Мы успели помокнуть под дожем, увидеть радугу и насладиться незапланированным синоптиками согревающим солнышком!».

На площадке проводились мастер-классы по плетению венков, росписи камней и сальсе. Девушек развлекали мимы и фокусник. Кроме того площадь украсила фотозона с огромными цветами.

Полтора часа пролетели незаметно: девушки кружились в хороводе, произнесли слова о мире и поздравили Ольгу Валяеву с Днем Рождения, а самые удачливые получили подарки, любезно предоставленные партнерами мероприятия.

Фото: Виктор Шерстюк