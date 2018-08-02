​В мессенджере Telegram продают копии российских паспортов

В мессенджере Telegram появились каналы публикующие копии паспортов россиян. Некоторые из них делаю публичные рассылки в свою ленту, а некоторые предлагают связаться с владельцем канала и обсудить индивидуальные условия.

При этом пользователям предлагают разные наборы документов. Так на одном из каналов разворот паспорта и прописка оценены в 100 рублей. В случае если к ним добавить СНИЛС или ИНН цена увеличивается.

Одна из россиянок, чей документ попал в такой телеграм-канал, подтвердила RTVI, что это ее паспорт, но уточнила, что он старый — сейчас девушка взяла фамилию мужа.

Большинство найденных каналов были созданы в конце 2017 и начале 2018 года, но также есть и совсем новые. При этом на многих из них рекламируются онлайн казино.

Напомним, что закон «О персональных данных» запрещает сбор и распространение личных данных без согласия на то гражданина.