Чиновников в России может стать на треть меньше

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики, заявил, что в России к 2024 году можно сократить треть чиновников, сообщают «Ведомости». «Мы видим, что на треть можно сократить за шесть лет чиновников за счет цифровизации», - отметил Кудрин.

Нагрузку контрольно-надзорной деятельности на проверяемых при этом можно снизить вдвое: Счетная палата в перспективе будет проводить меньше проверок, но «видеть всё», заметил Кудрин. «Цифровизация неизбежно приведет к снижению числа чиновников, к изменению и сокращению контрольных функций государства. Счетная палата тоже будет меньше проводить полевых проверок - но благодаря цифровизации будет знать гораздо больше», - написал он в своем Twitter.

На реплику сенатора Андрея Турчака о том, коснется ли сокращение Счетной палаты, Кудрин ответил, что речь идет обо всех чиновниках, в том числе о его подчиненных «в полной мере».