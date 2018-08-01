В Югре снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

По итогам первого полугодия заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Югре снизилась на 15 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Департамент здравоохранения округа отмечает, что положительная динамика связана с активным и ранним выявлению лиц с ВИЧ-положительным статусом. «На протяжении многих лет в регионе охват обследованием населения на ВИЧ превышал среднероссийский показатель», — сообщают специалисты.

Ежегодно специалисты Центра профилактики и борьбы со СПИД привлекают югорчан проходить тест на ВИЧ. Также поясняется, что своевременная диагностика и лечение позволяют сильно продлить жизнь больного.