​Правительство не собирается вводить уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

Глава Министерства труда Максим Топилин заявил, что правительство не планирует вводить уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, сообщает «Интерфакс».

«Никакого введения не предусмотрено. Вы придумываете то, чего нет», — ответил он журналистам, на просьбу разъяснить информацию по данной теме.

Напомним, на рассмотрении объединений работодателей и профсоюзов будет представлен проект документа с предложениями по защите трудовых прав работников предпенсионного возраста, об это рассказали в пресс-службе Минтруда 25 июля. В данный документ вошли и идеи общественников, в числе которых предложение «об усилении ответственности, вплоть до уголовной» для работодателей, которые увольняют сотрудников в предпенсионном возраста.