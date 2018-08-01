Парковка у ТРЦ «Аура» в Сургуте станет платной уже со 2 августа

Парковка у торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Аура» станет платной со 2 августа. Читатели siapress.ru сообщают, что соответствующие предупреждения от администрации комплекса появились на лобовых стеклах автомобилей, приезжающих к ТРЦ. Однако платный режим будет введен только для тех, кто приезжает в «Ауру» с 23:00 до 6:00. При этом первые 25 минут для посетителей будут бесплатными, следующие три часа – 50 рублей, а после этого каждый час обойдется в 20 рублей. Стоимость месячного абонемента составит 2500 рублей.

Напомним, впервые о том, что парковка у «Ауры» станет платной стало известно в апреле, что вызвало споры среди горожан в соцсетях.