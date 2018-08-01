Снижение ставок составило 0,2–1,2 п. п.

В 1-м полугодии Сбербанк увеличил выдачи потребительских кредитов на 74 %, предоставив рекордные 714 млрд рублей.

Сбербанк запускает акцию по потребительским кредитам. Снижение ставок составило 0,2–1,2 п. п. по сравнению с базовыми условиями. Максимальное снижение ставок коснулось кредитов на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей для клиентов, которые не получают зарплатные или пенсионные зачисления в Сбербанке.Минимальная ставка в рамках акции — 11,7 %.

Управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков: «Сегодня мы запустили традиционную осеннюю акцию по потребительским кредитам. Предложенные условия призваны поддержать высокий потребительский спрос, который мы наблюдали в ходе 1-го полугодия 2018 года. За 6 месяцев 2018 года Сбербанк выдал кредитов на рекордные 714 млрд рублей. Это на 74 % больше, чем за 6 месяцев 2017 года и превышает показатели выдач за аналогичные периоды всех предыдущих лет».

Срок действия акции — с 01.08.2018 по 14.10.2018.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Потребительские кредиты».

(Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481)