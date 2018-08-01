​Wifire рассказал школьникам, как работает телеком-оператор

23 – 25 июля сотрудники Wifire (компании Netbynet) провели для 50 детей сургутских школ №10 и 24 серию экскурсий, рассказав, как устроена работа в телекомуникационной компании, у которой около миллиона клиентов домашнего интернета и телевидения по всей стране.

Ребятам показали автозал – помещение, в котором размещен комплекс радиотехнических средств, для организации и предоставления телекоммуникационных услуг от оператора до абонента. Технический комплекс включает в себя высокотехнологичное оборудование, в том числе автоматические комплексы кондиционирования, пожаротушения и энергорезервирования, что позволяет предоставлять услугу населению круглосуточно и бесперебойно 365 дней в году.

В автозал входят также головные станции - комплекс активного сетевого оборудования, на который поступают внешние для сети телевизионные каналы и потоки, где происходит их преобразование и откуда уже готовые пакеты телевизионных программ и услуг через распределительную сеть доставляются абонентам, а новые сформированные потоки — другим головным станциям.

Сотрудники отдела эксплуатации очень доступно и наглядно рассказали детям об устройстве автозала и показали, как оператор получает сигнал со спутников и передает изображение на экраны телевизоров. Теперь школьники знают, как картинки любимых мультфильмов и сериалов попадает на экраны.

Школьникам 8-12 лет показали также Центр продаж и обслуживания клиентов, а в конце экскурсии дети закрепили полученные знания с помощью развлекательной викторины. Ребята отвечали на вопросы и получали подарки.

Мероприятия подобного рода компания проводит уже не первый год, предыдущая развлекательная встреча для школьников и детей дошкольного возраста была проведена в День защиты детей, 1 июня. Компания планирует проводить мероприятия для школьников каждое лето.