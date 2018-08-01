​В российских школах хотят ввести 12-балльную систему оценок

Рособрнадзор прорабатывает вопрос о переходе с пятибалльной на 12-балльную систему оценок в школах, пишут «Известия» со ссылкой на заявление главы ведомства Анзора Музаева.

Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов подтвердил эту информацию и заявил, что данная инициатива в серьез обсуждается. Однако, перед тем как вводить подобные изменения, по его мнению, сначала необходимо повысить квалификацию учителей.

Он также подчеркнул, что пятибалльная система уже устарела и ее необходимо менять.