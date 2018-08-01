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​Более 180 кандидатов поборются за депутатские кресла в Тюменской городской думе

184 кандидата зарегистрировались на выборы в Тюменскую городскую думу. Они поборются за 36 мандатов, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на председателя избирательной комиссии города Тюмени Татьяну Гиблер.

«Во вторник, 31 июля, мы провели итоговое заседание комиссии. По результатам работы, для участия в выборах допущены 109 человек. Остальные одномандатники либо вовсе не принесли второй пакет документов с подписями, либо собранные ими подписи оказались недействительными», – заявила она.

Издание отмечает, что по данным, опубликованным на официальном сайте областного избиркома, регистрацию прошли списки кандидатов в депутаты думы от КПРФ, «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России».

Напомним, выборы в городскую Думы седьмого созыва пройдут 9 сентября.


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01 августа в 19:41, просмотров: 732, комментариев: 0


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