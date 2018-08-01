В Солнечном началось строительство хоккейного корта

Осенью этого года в поселке появится новая ледовая арена. На отведенном под корт участке уже завершились подготовительные работы, и застройщик приступил к возведению будущего объекта. По прогнозам, быстровозводимый комплекс будет сдан в эксплуатацию уже в сентябре. Он появится на ул. Зои Космодемьянской – рядом с действующей спортивной площадкой. О преимуществах такого соседства во время своей рабочей поездки в Солнечный рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Действующую спортивную площадку можно использовать в качестве катка, где могли бы заниматься любители фигурного катания. Тогда хоккеисты и фигуристы Солнечного не будут друг другу мешать. В некоторых поселениях, где мы открыли новые корты, случались, скажем так, конфликты интересов. По этой причине мы решили построить вторые корты в Федоровском и Лянторе. В Солнечном есть возможность учесть интересы всех сторон», - рассказал Андрей Трубецкой.



Глава поселка Игорь Наумов отметил, что возможно, она станет зоной для занятий воркаутом с игровым полем и антивандальными тренажерами. Он отметил, что как только выбор в пользу одного из вариантов будет сделан, в адрес администрации Сургутского района направят соответствующую заявку.