В правительстве Югры произошла очередная отставка

Директор департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин подал в отставку, сообщает телеканал «Югра». Последним рабочим днем для него станет 4 августа, после чего обязанности руководителя подразделения будет заместитель директора, начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Софья Конух. Это уже не первая отставка в правительстве округа – в середине июля со своего поста ушел директор департамента промышленности Василий Дудниченко.