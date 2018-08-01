​В Краснодарском крае планируют построить самую дорогую трассу в России. За счет федерального бюджета

Новая трасса Джубга – Сочи, концепцию развития которой разработал Росавтодор, может обойтись в 1,2 триллиона рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько федеральных источников.

По данным ведомства, разговор был о реконструкции трассы. При этом по факту предлагается построить новую четырехполосную скоростную дорогу с мостами и тоннелями.

Длина трассы — 119,5 километра, расчетная скорость движения — 120 км/ч.

Предположительно путь от Джубги до Сочи по новой трассе займет около часа. Сейчас, чтобы преодолеть расстояние между этим двумя населенными пунктам, требуется не менее четырех часов.