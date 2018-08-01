Сбербанк предлагает сервис доставки для малого бизнеса

Сбербанк наладит доставку товаров «под ключ» для малых предприятий и предпринимателей.

Сервис Сбербанка «Моя доставка» отправляет заказы во все регионы страны.

В июле Сбербанк совместно с партнерами — ООО «ШИПТОР» и ООО «ЗЕСТ – ЭКСПРЕСС» — запустил новый сервис «Моя доставка» для малого бизнеса. Он предусматривает комплексное логистическое обслуживание бизнеса.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов:

«Доставка для многих предприятий малого бизнеса — вопрос их выживания на рынке. В то же время существующие сервисы доставки не всегда могут предложить необходимое для успешной работы сочетание "цена-качество". Поскольку наш подход к малому бизнесу — целостный и комплексный, мы решили улучшить эту важнейшую составляющую работы малых предприятий».

Основные преимущества сервиса «Моя доставка»:

решение логистических бизнес-задач «под ключ» — доставка товаров и посылок по всей стране, в том числе курьерская; хранение, комплектация и обработка заказов;

доставка товаров и посылок по всей стране, в том числе курьерская; хранение, комплектация и обработка заказов; выгодные тарифы — отправка товаров и посылок логистическими компаниями по льготным ценам только для клиентов сервиса «Моя доставка»;

отправка товаров и посылок логистическими компаниями по льготным ценам только для клиентов сервиса «Моя доставка»; персональное обслуживание — личный клиентский менеджер;

личный клиентский менеджер; бесплатная техподдержка для интеграции сайта или интернет-магазина клиента с сервисом доставки;

для интеграции сайта или интернет-магазина клиента с сервисом доставки; удобный личный кабинет и прозрачный калькулятор для управления посылками и заказами.

Рассчитать стоимость конкретной доставки можно в калькуляторе на странице сервиса «Моя доставка» на сайте Сбербанка.

В настоящее время сервис доступен клиентам из Москвы, Казани, Воронежской и Новосибирской областей на сайте Сбербанка. Для предпринимателей Московской области сервис доступен в другом разделе сайта банка. При этом доставка посылок и заказов осуществляется в любые города РФ.

География подключения регионов будет расширяться.